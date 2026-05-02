【モデルプレス＝2026/05/02】占術家の細木かおり氏が4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。母・細木数子さんの半生を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」について言及した。【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香◆細木かおり氏、戸田恵梨香演じた細木数子さんの「ふとしたしぐさ」を絶賛この日、かおり氏はネットで上がる同作への様々な声に対し「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみた