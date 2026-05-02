【モデルプレス＝2026/05/02】櫻坂46の中嶋優月が4月30日、自身のInstagramを更新。髪色を変えたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】櫻坂46メンバー「見惚れる」透明感溢れる新ビジュ披露◆中嶋優月、新ヘアカラー公開中嶋は「お散歩しやすい季節ですね」とつづり、夜の街中で撮影した写真を複数枚投稿。「髪を染めました ふんわり巻いてもらうのが最近の好みです」と続け、これまでのブラウンカラーから透明感溢れるナチュ