県中部地区の3つのJAが、共同で柑橘選果場を再編する締結調印式を行い、新たな柑橘類の統一ブランド名を発表しました。締結調印式を行ったのは、「JAしみず」「JAおおいがわ」「JAハイナン」の県中部にある3つのJAです。今後、清水区にある柑橘類の選果場を2026年9月末に再編し、3つのJAが共同で清水区にある柑橘類の選果場を11月から共同利用する予定です。また、「スルガエレガント」や「はるみ」など出荷する柑橘類を「駿河みか