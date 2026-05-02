◆米大リーグカージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースが１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦に敗れ、今季ワーストとなる３連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打で２試合連続ノーヒットとなった。５点を追う９回２死二塁で迎えた５打席目は中飛に倒れた。先発右腕シーハンは、初回１死二、三塁からボークで失点を許すと