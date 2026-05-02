◇MLB カージナルス7-2ドジャース(日本時間2日、ブッシュ・スタジアム)ドジャースは投手陣がカージナルス打線に捕まり7失点。打線は何度もチャンスをつくるものの、後が続かず2得点に終わり敗戦。マーリンズ戦から続き3連敗となりました。ドジャースの先発エメ・シーハン投手は、初回に1死からヒットで出塁を許すと続く打者はファウルフライに打ち取り2死とします。しかしそこからヒットでピンチ拡大となると5番ノーラン・ゴーマン