◇MLB パドレス-ホワイトソックス(日本時間2日、ペトコ・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合ぶりの一発を放ち、両リーグ単独トップの13号を記録しました。「2番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は2回の第2打席、2アウト1、3塁の場面でフルカウントから一発。相手先発ヘルマン・マルケス投手が投じたナックルカーブを捉え、打球速度111.1マイル(約178.8キロ)、飛距離413フィート(約125.9メートル)の打球を右中