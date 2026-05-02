世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「スーパーに強盗警察官のせ逃走車内で激しい攻防」についてです。◇◇◇アメリカ・カリフォルニア州でスーパーの前に現れた1台の車。駐車するかと思いきや店舗のドアを突き破りました。車からはフードをかぶった男が…。これは、スーパーの防犯カメラが捉えた強盗団の映像です。通報を受け、警察官が駆けつけます。1人の警察官が銃を構え、車内に入りました。このあと