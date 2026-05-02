TBSの日曜劇場「VIVANT」のX（旧ツイッター）など公式SNSが2日に更新され、4日連続の意味深投稿が反響を呼んでいる。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。今回の投稿は前作出演者の「ドラム」とみられるイラスト。エージェントとして公安刑事・野崎（阿部寛）をサポートした人気キャラクターで、元力士で俳優の富栄ドラムが演じていた。4月29日か