元SKE48の松井珠理奈（29）が2日までに、インスタグラムを更新。1日に結婚を発表した元同グループの山内鈴蘭（31）を祝福した。「すずらん結婚おめでとう」と書き出すと、「同じ2026年に結婚うれしすぎて気づいたら電話かけてました」と報告。「SKEに来てくれてより仲が深まったんだけど、2人とも食欲旺盛すぎて焼肉→ラーメン→ファミレス三軒はしごしたのが思い出今度お祝いはしごしてきます」とし、「ゴルフもまた教えてね