【SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ『色気マシマシ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとしてデビューし、気象予報士試験合格、防災士資格も取得している椿野ゆうこさんの写