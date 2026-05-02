5月2日（現地時間1日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズがホームのスコシアバンク・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズとの第6戦に臨んだ。 2勝3敗であとがないラプターズは、同点で迎えた第2クォーター開始からスコッティ・バーンズ、RJ・バレットが連続得点をマーク。点の取