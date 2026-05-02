1984年に日本公開されたアル・パチーノ主演映画『スカーフェイス』の4K版が、6月5日よりシネマート新宿ほかにて順次期間限定公開されることが決定した。 参考：エドワード・ヤンの長編監督デビュー作『海辺の一日』4Kレストア版で日本初一般劇場公開へ 本作は、ハワード・ホークス監督作品『暗黒街の顔役』をリメイクしたバイオレンスアクション。避難民に紛れキューバか