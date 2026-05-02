毎年約8万人が訪れるゴールデンウィーク恒例の大型商業イベントが今年も岡山市中心部で始まりました。 【写真を見る】「50%オフも」約8万人が訪れる「ゴールデンフェスタ岡山」開幕定価よりも安い衣類や地元の食が集まり4日まで開催 今年で38回目を迎える「ゴールデンフェスタ岡山」は、商店街を盛り上げようと岡山市商店会連合会が主催しているものです。定価よりも安く買える衣類や地元の食を味わお