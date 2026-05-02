机は自分だけの理想空間。仕事をするもよし、遊ぶもよし。どこに何を置くか、手に取ったもの一つひとつが“自分”を作っていく。 （関連：【写真】赤と白をメインカラーにはわわちゃんのエネルギッシュなデスク周り） 連載「わたしをつくるデスク」第8回は、デザイナー・3DCGモデラーのはわわちゃんにインタビュー。細部まで“好き”がぎっしり詰まった、こだわりの仕事場について聞いた。 【連