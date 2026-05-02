田中ヤコブが、両A面シングル『ぼくがつくった悪魔のうた/ダサい陽射しの中で』を5月13日に配信リリースする。 （関連：グソクムズ、田中ヤコブ、えんぷてい……最後まで言葉とサウンドに耳を傾けたい、懐かしくも新しい日本語ポップス） ソロ作品のシングルとしては2020年の『LOVE SONG / BIKE』以来となる本作は、美しいメロディと燃えさしのエモーションが胸を締め付ける切なくも痛快な「ぼくがつくった悪魔