本物そっくりの写実画だけを集めた作品展が、香川県高松市の香川県立ミュージアムで開かれています。 【写真を見る】本物そっくりの写実画作品展ホキ美術館に収蔵された作品の中から64点香川県立ミュージアム【香川】 つやのある陶磁器と焼き物がテーブルの上に並んでいます。本物でも写真でもなく油絵です。「極・写実」と銘打った作品展には、千葉県にある世界でも稀な写実絵画専門美術館・ホキ美術館に