ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（東京都港区海岸）は、ファインダイニング ラ・プロヴァンスにて、フィンセント・ファン・ゴッホが南仏で描いた数々の名画に着想を得た、期間限定コースを提供します。ゴッホが魅了されたアルルの強い陽光や鮮やかな色彩、静かな夜に広がる情景まで、その世界観を一皿ごとに描きだします。■ゴッホ〜名画を巡る南仏の饗宴〜南フランスで数多くの名画を生み出したフィンセント・ファン・ゴ