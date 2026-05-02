みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。コンビニやスーパーで買えるちょっと贅沢な気分になれるおやつがが欲しい……そんな気分の時、ありますよね。今回は、2026年3月24日にロッテから13年ぶりの新ビスケットブランド「Theシリーズ」として発売された、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」の味わいをレポートしたいと思います。■専門店のような味わいを手軽に楽しめる「T