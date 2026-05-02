星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」では、“夏こそ温泉”という新常識として「クールダウン浴」を6月1日から8月31日までの期間限定で提案します。温泉療法専門医監修の深部体温を整える入浴法で、温泉旅館での夏の自律神経ケアを実現します。■“夏こそ温泉”という新常識2025年夏の平均気温は観測史上最高を更新し、全国の熱中症搬送者数は10万人を超え、過去最多を記録しました（*1）。気候変動による酷暑は、