いいお天気でご機嫌！と思いきや…【写真を見る】こんな可愛い”すね姿”、見たことない…！「お散歩もうやだ」を訴えるポメラニアン散歩中のポメラニアンがすねてしまった瞬間を捉えた写真がXで大きな反響を呼びました。「絶対に動かない」という強い意志が全身から伝わってくる姿に、共感と笑いの声が寄せられ、7.1万件以上の「いいね」を獲得しています。話題になったのは、Xユーザー ちくわ（白ポメラニアン）（@chikuwa781077