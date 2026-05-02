adidas Footballが4月27日、Xを更新。各国のサッカー代表ユニフォームを着た犬たちの画像を投稿した。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 「home jerseys that fit the whole team」と投稿されたのは、ポメラニアンや柴犬など4頭がメキシコ、コロンビア、アルゼンチン、日本のサッカージャージを着用した写真。日本は柴