開催：2026.5.2 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 5 - 6 [フィリーズ] MLBの試合が2日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。 1回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 4球