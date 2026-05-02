ICLの治療を考えている人にとって、特に気になるのが費用面だと思います。レンズの種類によって治療が大きく異なるため、何を選んだらいいか迷っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は「きくな湯田眼科」の湯田先生に、ICLとはどのような治療法なのかや、レーシックとの違いについてなどを解説していただきました。 監修医師：湯田 健太郎（きくな湯田眼科） 浜松医科大学医学部医学科卒業、東京大学大