開催：2026.5.2 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 7 [ブルージェイズ] MLBの試合が2日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。 ツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソン、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 2回表、7番 ヨエンドリク・ピナンゴ 4球目を打って