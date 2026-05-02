開催：2026.5.2 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 9 - 1 [レッズ] MLBの試合が2日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 CIN