【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TVアニメ『スノウボールアース』が毎週金曜23時30分から日本テレビ系「フラアニ」にて好評放送中。 このたび、本作の宣伝大使を務める日向坂46正源司陽子による『スノウボールアース』制作スタジオツアー動画が公開された。 ■第2弾では『スノウボールアース』監督の境宗久と正源司陽子の対談インタビューを公開予定 自他ともに