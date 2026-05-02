ゴールデンウィーク後半の5連休が始まり、ふるさとや行楽地で過ごす人たちで広島駅は混雑しています。JR広島駅の新幹線ホームには、大きな荷物を持った観光客や帰省客の姿が多く見られました。■東京から「宮島でカヤックをする予定です。原爆ドームを見学したくてGWの旅行を予約しました。」■名古屋から「野球を見に来た。お好み焼き食べたい。」■京都から「お友達と遊ぶ用事できました。」Qどんなこと