この記事をまとめると ■1980年のアップルカラー935は名作として語り継がれている ■2026年にポルシェ963でリバリーが現代に復活 ■各メーカーの記念と特別な舞台が重なり実現した企画だ 傑作デザインがまさかの復活 レーシングカーのカラーリング（リバリー）の歴史のなかで、スポンサーとマシンの組み合わせが語り継がれる名作は数多い。マールボロとマクラーレン、マルティーニとポルシェ、JPSとロータス。そうした伝説的な存