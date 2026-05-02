この記事をまとめると ■トラックや軍用車は耐荷重や走破性向上のため多輪化される ■乗用車では6輪化すると多くの面でデメリットが増える ■操安性向上の余地はあるが費用対効果が低く結果として4輪が最適解となっている 多輪化はロマンであって現実解ではない バイクのことを2輪、クルマのことを4輪と区分するように、4つのタイヤはクルマの象徴。大型トラックや自衛隊の装輪式装甲車（装輪＝タイヤ。キャタピラは履帯式）には