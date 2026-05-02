カルビーは、期間限定商品「ポテトチップス 超薄切り サワークリームオニオン味」を、2026年5月4日から全国のコンビニエンスストアで、それ以外の店舗では5月25日から発売する。サワークリームのさわやかな酸味とオニオンの甘味独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽い食感が特長の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから、25年に発売し好評だったという期間限定フレーバーが再び登場。サワ