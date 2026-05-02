世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新アニメーション『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が、動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信中だ。シリーズ屈指の人気を誇る“悪役”モールを主人公に据えた本作のメイキング映像が公開された。【動画】『モール／シャドウ・ロード』メイキング映像映像では、モールの物語を構想していた若き日のジョージ・ルーカスの姿とともに、制作の裏側