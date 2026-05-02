“鋼のエンペラー”こと決して倒れない男・皇治が、1年ぶりにRIZINのリングに帰ってくる。5月10日開催の『RIZIN.53』（GLION ARENA KOBE）で、長年の因縁のある平本蓮とスタンディングバウトルールで対戦が決定した。【インタビュー動画】皇治「格闘家は口喧嘩が弱すぎる」朝倉未来のラブコール（!?）にもアンサー【インタビュー】試合まで3週間を切ったなかで電撃的に決まった注目の一戦。第1ラウンドとなった記者会見で皇治