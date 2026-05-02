りくりゅうペアがまたも小競り合いです。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残し、現役引退した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。1日に出演したアイスショー「Bloom On Ice 2026」の公演後、インタビューに応じました。プロ転向後初の公演での、お互いの滑りについて聞かれると、三浦選手は「（木原選手は）いつも通りでしたよ」と笑顔で答えます。すると、木