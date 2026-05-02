「ツインズ３−７ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手はメジャー移籍後初となる２打席連続アーチをマークするなど３打数２安打３打点、初の３得点で勝利に貢献。直近４試合で３度の決勝打と状態を上げてきている。同点に追いつかれた直後の四回だった。先頭出迎えた第２打席、カウント３−１からの浮いたスライダーを完璧に捉えた。美しい放物線を描いて左翼席に飛び込む勝ち越し弾。ベンチで