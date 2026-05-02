熊本市の鶴屋で春のばら展が開かれています。 会場には熊本ばら会の会員が育てたばら1000輪以上が展示されています。 今回は、ばら会の会員で左官職人の越猪正高さんが手掛けた漆喰アートとのコラボレーションも見所です。また苗や切り花が当たるアンケートも実施しています。春のばら展は3日までです。