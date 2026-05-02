俳優ドウェイン・ジョンソンが主演を務める映画『スマッシング・マシーン』（5月15日公開）の新たな特別映像と場面写真が公開された。インタビューでドウェインは自身が演じるマーク・ケアーについて「この世で最強の格闘家であらゆる意味で無敵だった。マークを演じる上で過去の経験が役立った。自分の体を痛めつけ、闘い続ける重圧を知ってるからだ」とコメントしている。【動画】ドウェイン・ジョンソンの“別人級”演技とは