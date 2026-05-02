楽天のドラフト3位・繁永晟内野手(23)が2日、ソフトバンク戦(みずほペイペイD)の試合前練習に合流した。プロ入り後、初めて出場選手登録された。繁永は開幕2軍スタート。30試合に出場し、打率.303、0本塁打、11打点をマークし、チャンスをつかんだ。