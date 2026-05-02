大阪府和泉市で母親と娘が刃物で殺害され、娘の元交際相手の男が逮捕された事件で、現場付近の防犯カメラに男が長時間徘徊する姿が映っていたことが分かりました。 殺人の疑いで逮捕された堺市堺区の無職杉平輝幸容疑者（５１）は先月８日未明、和泉市の集合住宅の一室でこの部屋に住む元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（４１）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。 室内では母親の和子さん（
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