「こどもの日」を前に熊本市の福田病院で妊婦さんが生まれてくる子の健康を願う「0回目の端午の節句」が開かれました。 29回目の開催で、参加した19人は、折り紙やお腹のエコー写真を貼って、我が子へのメッセージを添えたアルバムを作りました。■参加した人は「元気に育ってほしいなと思って」