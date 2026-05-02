放送中の日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜後9・00）に「心に刺さる」「気持ちが分かる」など共感の声が相次いでいる。今作の舞台は学校に通えない子供たちが過ごすフリースクール。主人公の甘すぎるスタッフ（町田啓太）は子供たちが学校に行かない選択肢を決して否定しない。ひとりひとりの心の奥底にある、親にもうまく伝えられない気持ちに寄り添う姿が反響を呼んでいる。この心温まるドラマはいかにして