米大リーグは１日、各地で試合が行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同リーグ中地区のカージナルスと対戦。１番指名打者（ＤＨ）で先発したドジャースの大谷翔平は５打数無安打１三振に終わり、チームも２−７で敗れた。（デジタル編集部）ドジャース０１０００１０００＝２カージナルス３０１０００３０×＝７カージナルスの先発は２６歳の左腕リベラトーリ。ドジャースの先発は２６歳右腕のシーハン。