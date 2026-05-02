アイドルグループ・ひめもすオーケストラの椿野ゆうこによるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。知的な経歴と大胆な表現のギャップが際立つ内容となっている。【別カット】髪かき上げ…抜群のスタイルをみせる椿野ゆうこ椿野ゆうこは2000年8月1日、京都府生まれ。2020年にグループのメンバーとしてデビューし、茨城大学で気象学を専攻。2024年に気象予