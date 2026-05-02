飽きるほどに「酷暑」を体感した昨年ですが、いよいよ始まった今年のゴールデンウィークも夏日のような気温になるとの予想が……。想像するだけで「はぁ〜」とため息がでちゃいますよね。酷暑を乗り切るアイテムを教えてほしい！ そんな悩みを解決してくれるのが、3月に行われた株式会社 ドウシシャの「2026年春夏新商品発表・タッチ＆トライ」。例年の暑さ対策として「空間」「身体」「深部」を徹底的に冷やすアイテムが紹介さ