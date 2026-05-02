そろそろ印象を変えたいと考えているなら、「ハイライトボブ」を試してみて。ハイライトを入れることで長さを変えずにイメージチェンジできるから、いつものボブに飽きてきた人にもおすすめです。今回ご紹介するのは、白髪も自然に馴染みそうな大人女性に似合うハイライトボブ。こちらを参考に、新しいヘアスタイルを取り入れてみては？ 春夏にぴったりな抜け感のある仕上がり 毛先を外ハネにしたアクティブな雰囲