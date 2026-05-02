「シャネルズ」「ラッツ＆スター」の元メンバーで歌手の田代まさし(69)が4月30日、川崎市の大型ライブハウス「クラブチッタ」で自身が企画した音楽イベント「Masashi Tashiro Presents Doo―Wop Carnival Ⅲ & Soul Review Show」を開催した。長男のミュージシャン・田代タツヤ(43)がDJとしてサポートし、超満員札止めとなった会場では自身も含む9組のバンド、アーティストによる5