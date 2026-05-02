バランスボールを器用に乗りこなすワンちゃんがSNSで注目を集めている。 【写真】すごいバランス感覚ですね 「久々に乗りました」の一言とともに動画を投稿したのは飼い主の「複雑奇怪な浪速っ子」さん。(@yoshimitropp) 器用にバランスボールに飛び乗っただけでなく、玉乗りのように撮影する複雑奇怪な浪速っ子さんのそばまで近づいてくるではないか。 この驚きの映像に、SNSユーザーからは 「すご