岡山市中心部で２日、今年で38回目となる「ゴールデンフェスタ岡山」が開幕しました。 表町商店街には69の店が出した300台のワゴンが並び、服やバッグなどが特別価格で販売されています。 岡山県北で栽培したもち米「ヒメノモチ」を使った餅や、地元の高校生が考案したかりんとうなども楽しめます。また、プロバスケットボールやバレーボールのチームによるスポーツ体験イベントも予