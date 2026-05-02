2026年秋公開予定の映画「バイオハザード」のザック・クレッガー監督が、原作ゲームであるバイオハザードシリーズをプレイしていて「一番怖かったシーン」について、PlayStation Blogのインタビューで答えています。Resident Evil Movie Director Reveals The Scariest Scene In The Series That Made Him "Nope Out" - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/resident-evil-movie-director-reveals-the-scariest-scene-in-th