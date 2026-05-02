神代慶人の活躍でフランクフルトU-21がヘッセンリーガ優勝と昇格を達成したドイツ1部フランクフルトのU-21チームに所属するFW神代慶人は現地時間5月2日、ヘッセンリーガ第32節の1.ハナウFC戦に先発出場し、2得点を挙げる活躍を見せた。チームは4-0で快勝し、リーグ優勝と4部レギオナルリーガへの昇格を確定。クラブ公式サイトは「この日本人アタッカーが勝利を決定づけた」と、大一番で勝負強さを発揮した18歳のストライカーを高