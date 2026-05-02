ゴールデンウイーク、５連休の初日を迎え、長野市では子ども向けのイベントが行われています。今年で２回目となる「わかさとクエスト」は、長野市の若里公園を中心に行われているイベントで、周辺のホクト文化ホールや県立長野図書館、信州大学やテレビ信州、県などが参加しています。会場では、働く車の展示やアナウンサー体験など、子どもたちが楽しめる17の企画が用意され、大勢の親子が訪れています。